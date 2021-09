Polícia Militar do Ceará prorroga inscrições de concurso com mais de 2 mil vagas

(foto: Reprodução) A Fundação Getulio Vargas (FGV) prorrogou as inscrições para o concurso público da Polícia Militar do Ceará (PM CE) para o cargo de soldado. O prazo encerrava nesta quarta-feira (15/9).





Agora, os candidatos terão até 22 de setembro para se inscrever, pelo site da FGV . A taxa de inscrição é no valor de R$ 120 e estarão isentos candidatos que sejam servidores públicos, doadores de sangue, alunos que estudam ou concluíram seus estudos em entidades de ensino público ou alunos cujas famílias recebam renda de até 2 (dois) salários mínimos.





Das 2 mil vagas ofertadas, 1.360 são para ampla concorrência para o sexo masculino e 240 para o feminino. Outras 400 oportunidades são reservadas para candidatos que se autodeclaram negros.





De acordo com o edital , para concorrer, é preciso possuir ensino médio completo, ter idade entre 18 e 29 anos, 11 meses e 29 dias. Isto significa que, pessoas com 30 anos ou mais não podem se inscrever.





Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, exame de saúde, avaliação psicológica, exame de capacidade física e investigação social. No caso da primeira fase, a aplicação deve acontecer no dia 7 de novembro, das 14h15 às 18h15, em locais a serem divulgados posteriormente.





O conteúdo programático cobrado no exame é dividido em dois módulos: o primeiro de conhecimentos básicos (Língua Portuguesa, Interpretação de Texto, Raciocínio Lógico, Atualidades e História do Ceará); o segundo módulo trará conhecimentos específicos (Noções de Direito Constitucional, Direitos Humanos, Noções de Direito Penal Militar, Processo Penal Militar, Noções de Direito Penal, Noções de Criminologia e Segurança Pública).





Curso de Formação

Os candidatos aprovados passam a integrar a carreira militar e se tornam alunos do Curso de Formação de Soldados. A formação terá duração de sete meses e será realizada pela Academia Estadual de Segurança Pública do Estado do Ceará (Aesp/CE). No período de aulas, o aluno-soldado receberá uma bolsa de custeio.





O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, a critério da Administração Pública.