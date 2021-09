Rio Saúde abre nova seleção com salários de até R$ 5 mil

A Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A (Rio Saúde) divulgou o lançamento de um novo processo seletivo cujo objetivo é o preenchimento de 11 vagas de nível superior. Os profissionais selecionados irão executar suas atividades no Hospital Ronaldo Gazolla, considerado referência para o tratamento de covid-19.

As oportunidades foram distribuídas entre os seguintes cargos: Médico Angiologista (2); Médico Fisiatra (1); Médico Nefrologista (2); Médico Pneumologista (3); Médico Reumatologista (1); Médico Otorrinolaringologista (1); e Médico Cardiologista (1).

Para se candidatar, é preciso possuir residência, título e especialização ou pós-graduação completa, na área de atuação. Além disso, será preciso apresentar o comprovante de vacinação de primeira e segunda dose contra covid-19.

A remuneração alterna entre os valores de R$ 3.676,38 a R$ 5.048,31, a depender do cargo, para uma carga horária de 10 horas semanais.

As inscrições terminam nesta quarta-feira (15/9) e podem ser realizadas no site do Rio Saúde . Os profissionais serão submetidos a análise de currículo, com base nos critérios especificados no documento de seleção.