Aeronáutica abre seleção com 30 vagas para engenheiros

(foto: Centro de Comunicação Social da Aeronáutica/Divulgação. ) A Aeronáutica, por meio do Ministério da Defesa, publicou, no Diário Oficial da União desta terça-feira (14/9), o edital de um novo processo seletivo com o objetivo de contratar 30 engenheiros para atuar em atividades relacionadas aos projetos KC-390, F-X2 e modernização de aeronaves, com foco na execução das atividades de certificação de produtos aeroespaciais.





Na prática, as oportunidades foram distribuídas em sete funções com atribuições diferentes. Confira a relação:





Cada cargo exige um perfil específico, que pode ser consultado no edital. Para se candidatar, é preciso possuir mais de 18 anos, ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, estar em pleno gozo dos direitos políticos, possuir registro no respectivo Conselho de Classe, entre outros.





Vale lembrar que 10% do total das vagas serão reservadas para pessoas com deficiência e outros 20% aos candidatos que se autodeclararem negros. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com uma remuneração no valor de R$ 6.445,17.





Etapas e inscrições

Os interessados podem se inscrever entre os dias 21 de setembro e 20 de outubro, por meio do envio de um formulário e documentação comprobatória, exclusivamente, via SEDEX para Praça Marechal Eduardo Gomes, n° 50 - Vila das Acácias, CEP 12228-901 São José dos Campos - SP.





Os candidatos podem concorrer a mais de uma especialidade e serão submetidos a análise curricular, de experiência e de proficiência na língua inglesa (para as especialidades ENG 1 e ENG 2). A lista de documentos e o formulário de inscrição estão disponíveis no endereço eletrônico https://www.ifi.cta.br.