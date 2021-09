Concurso Funpresp Jud: publicado edital com 180 vagas e salários de até R$ 8,2 mil

A Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário (Funpresp Jud) lançou um edital para contratação de 180 profissionais com nível superior para seu quadro de pessoal.

Na prática, estão sendo ofertadas 10 vagas para início imediato e 170 para formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para carreiras de analista, advogado e atuário com remuneração inicial de até R$ 8.204,82. Confira a relação:

Os admitidos serão contratados pelo regime celetista e exercerão uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. As exigências para cada um dos cargos estão dispostas no edital.

As inscrições já estão abertas e seguem até às 23h59 do dia 21 de outubro. Os interessados devem acessar o site do Instituto AOCP , banca organizadora do certame, preencher um formulário e efetuar o pagamento de uma taxa, que deve variar entre R$55 e R$69, a depender do cargo escolhido.