Concurso da PRF é suspenso e resultado final adiado

(foto: PRF/Divulgação) A Justiça suspendeu, novamente, o concurso público da Polícia Rodoviária Federal ( PRF ). Desta vez, de acordo com pedido do Ministério Público Federal (MPF), candidatos de várias regiões foram prejudicados no Teste de Aptidão Física (TAF).





Para corrigir as falhas, o MPF solicitou à PRF:





Anulação das reprovações no Teste de Aptidão Física para candidatas que tenham prestado os testes de barra fixa feminina nos estados do Rio de Janeiro, Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Pernambuco, no teste de barra fixa feminina e masculina no estado do Piauí, no teste de shuttle run feminino e masculino no estado da Bahia e nos testes de corrida de 12 minutos e de flexão abdominal em todo o Brasil;

Reaplicação do TAF aos candidatos prejudicados;

Convocação dos candidatos que venham a ser aprovados na reaplicação do TAF;

Divulgação do edital de resultado final na primeira etapa do concurso, de classificação dos aprovados e de convocação para a matrícula no curso de formação apenas após o cumprimento das etapas seguintes do concurso pelos candidatos que venham a ser aprovados na reaplicação do Exame de Aptidão Física.





O pedido foi concedido pelo Judiciário da 2ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que determinou





"Com o objetivo de preservar o resultado útil do processo, bem como para evitar futura celeuma entre os candidatos convocados para eventual matrícula enquanto pendente a plena apreciação pelo juízo do pedido de tutela de urgência, DEFIRO o pedido formulado pelo MPF para que as rés se abstenham de divulgar o edital de resultado final na primeira etapa do concurso e de convocação para a matrícula no curso de formação, sem prejuízo do prazo assinado no evento 6. Intimem-se com urgência."





O resultado final do concurso sairia nesta terça-feira (14/9).





1.500 vagas

O concurso oferece 1.500 vagas para o cargo de policial rodoviário federal. O salário inicial de profissionais da PRF é de R$ 9.899,88, para jornada de trabalho de 40 horas por semana. As provas do concurso foram realizadas em 9 de maio, compostas por três blocos. As abstenções representaram 32,56% do número total de inscritos, segundo o Cebraspe. A porcentagem representa 99.089 inscritos. Como o certame registrou 304.330 inscrições, as 1.500 estão sendo disputadas, agora, por 205.241 pessoas.













*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes