Detran do Pará abre processo seletivo com 158 vagas

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN-PA) lançou, nesta segunda-feira (13/9), um processo seletivo para contratar 158 profissionais de nível médio. O edital está disponível no site do SIPROS (Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado).





As oportunidades são para o cargo de Assistente de Trânsito. Os aprovados irão exercer uma jornada de trabalho de 30 horas semanais para receber um salário no valor de R$ 1.317,14, além de gratificação de trânsito, auxílio alimentação e auxílio transporte.





As vagas estão distribuídas nos seguintes municípios do estado: Abaetetuba (4), Alenquer (2), Almeirim (2), Altamira (4), Ananindeua (4), Barcarena (2), Belém (12), Bragança (2), Breves (6), Cametá (2), Canaã dos Carajás (2), Capanema (4), Capitão Poço (2), Castanhal (4), Conceição do Araguaia (2), Curionópolis (2), Dom Eliseu (2), Eldorado dos Carajás (2), Igarape Açu (2), Igarape Miri (2), Itaituba (4), Itupiranga (2), Jacundá (2), Mãe do Rio (1), Maraba (10), Medicilândia (2), Monte Alegre (1), Novo Progresso (2), Novo Repartimento (2), Óbidos (2), Oriximiná (2), Ourilandia do Norte (2), Paragominas (4), Paraupebas (10), Redenção (4), Rondon do Pará (2), Salinópolis (2), Santa Izabel do Pará (2), Santana do Araguaia (1), Santarém(10), São Félix do Xingu (2), São Geraldo do Araguaia(2), São Miguel do Guamá (2), Soure (1), Tailândia (2), Tomé-Açu (2), Tucumã (2),Tucuruí (8), Uruará (2), Vigia (1) e Xingara (3).





Os interessados terão dois dias para se candidatar. As inscrições devem ser abertas nesta quinta-feira (16/9) e seguem até o fim do dia seguinte, de forma virtual, por meio do site do Sipros.





O processo seletivo será composto por análise documental e curricular, prevista para o período de 20 a 26 de setembro, além de entrevista, que deve ser realizada entre os dias 4 de outubro e 3 de novembro.





A validade é de três meses, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério do Departamento.