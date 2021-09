Concurso PRF: Cebraspe divulga resultado da avaliação de saúde

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou o resultado final na





As justificativas da banca para o deferimento ou o indeferimento dos recursos interpostos contra o resultado provisório na avaliação de saúde e na avaliação de títulos, para todos os candidatos, e contra o resultado proviório na avaliação biopsicossocial, para os candidatos que solicitaram concorrer como pessoas com deficiência, estarão à disposição dos candidatos a partir da data provável de 8 de setembro de 2021, no site da banca. avaliação de saúde e na avaliação de títulos, para todos os candidatos, o resultado final na avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitaram concorrer como pessoas com deficiência e o resultado provisório no procedimento de heteroidentificação dos candidatos que se autodeclararam negros, referentes ao concurso público para o provimento de 1.500 vagas no cargo de policial. Confira aqui!

São 1.500 vagas para o cargo de policial rodoviário federal. O salário inicial de profissionais da PRF é de R$ 9.899,88, para jornada de trabalho de 40 horas por semana. O Cebraspe é o organizador. As provas objetivas e discursivas foram realizadas em 9 de maio.





Além das provas objetivas, os candidatos passaram por exame dissertativo, composto por redação de texto dissertativo. As etapas tiveram duração de 4 horas e 30 minutos para ambas as avaliações, que foram aplicadas no mesmo dia. A segunda etapa do concurso foi composta pelo Teste de Aptidão Física (TAF), que contou com cinco testes, e os exames complementares.





O concurso registrou um total de 303 mil inscritos para 1.500 vagas. A relação foi divulgada pela corporação nas redes sociais. Desta forma, a seleção contou com uma concorrência de 202 candidatos por vaga.