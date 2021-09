Mundiale disponibiliza 200 vagas para time de atendimento

Todo o processo de seleção da Mundiale será feito de maneira digital (foto: Gerd Altmann/Pixabay )









Por prezar pela diversidade e ter 51% dos cargos de liderança ocupados por mulheres, a Mundiale não tem restrições para os cargos. Pessoas de qualquer gênero e raça podem se candidatar. Além disso, não é preciso ter experiência na função e o único requisito é ter completado o ensino médio.





vagas@mundiale.com.br, especificando no "assunto" o cargo escolhido. Os interessados devem acessar esse link, selecionar a vaga de customer partner (televendedor), preencher o formulário e anexar o currículo. Todo o processo de seleção é feito de maneira digital. Se preferir, também pode enviar o currículo para o e-mail:, especificando no "assunto" o cargo escolhido.





"Felizmente, o ritmo de crescimento está bastante acelerado. Esperamos que continue assim e, por isso, disponibilizamos essas novas vagas. Procuramos pessoas que tenham boa articulação na fala, estejam dispostas para aprender e evoluir junto com a empresa. Acreditamos no potencial de cada um, por isso, se você estiver interessado em fazer parte do nosso time, será um grande prazer", comentou Gustavo Pena, CEO da Mundiale.





Serviço: Oferta: 200 vagas para área de teleatendimento na Mundiale

Formato: presencial, em Belo Horizonte (MG)

Local de inscrição: Clicando neste link ou e-mail para: vagas@mundiale.com.br









Em função da intensa transformação digital das empresas e da necessidade de se contratar sistemas que atuem com atendimento, jornada do cliente e operações ligadas ao varejo, muitas empresas do segmento de tecnologia cresceram e, por consequência, abriram vagas em seu time.É o caso da Mundiale , empresa referência em conversational commerce e experiências digitais, que recentemente anunciou crescimento de 367% nas suas operações digitais, de 2020 para 2021, e está com 200 oportunidades de emprego para atuar no setor de teleatendimento.