Casa & Vídeo anuncia vagas de emprego em Minas Gerais

Entre as vagas, gerente de loja, operador de loja, operador fiscal, subgerente entre outras (foto: Acervo CASA&VIDEO/Divulgação) Em um Brasil que bateu o recorde de desemprego devido à pandemia da COVID-19, a CASA & VIDEO, uma das maiores redes de varejo do Brasil, segue na contramão deste cenário e anuncia a abertura de vagas de emprego . As oportunidades são para as funções de gerente de loja, operador de loja, operador fiscal, subgerente checkout, subgerente e promotor de vendas para atuação nas lojas de Rio Branco, Juiz de Fora e Três Corações.









A Casa & Vídeo oferece mais de 10 mil itens, dentre produtos em utilidades domésticas, celulares, eletroportáteis, ferramentas, organizadores e climatizadores, com mais de 2 milhões de produtos vendidos e mais de 1 milhão de clientes atendidos por mês.





Diversidade e inclusão em pauta



A Casa & Vídeo se denomina como uma empresa diversa, inclusiva e em franco crescimento. A companhia busca candidatos com vontade de crescer e se desenvolver para fazer parte do time de talentos. As políticas internas reforçam a diversidade e inclusão, com oportunidades iguais para todos.



"Acreditamos na força da diversidade dentro da nossa companhia e da sociedade. Trabalhamos constantemente na manutenção de um ambiente de trabalho que inclui e oferece a oportunidades a todos. Fugir dos rótulos e abraçar a diversidade são características fortes do nosso time de sangue amarelo", ressalta Marcia Lassance, diretora de gente & gestão da companhia.

Formação de talentos no DNA

A Casa & Vídeo reconhece a importância das pessoas na organização. Com sua estratégia de desenvolvimento profissional, a companhia possibilita aos membros do seu time a possibilidade de crescimento de carreira de forma tangível. Em 2020 foram mais de 500 promovidos e mais de 70% das vagas de gestão foram preenchidas por colaboradores através de recrutamento interno.



Para garantir que as pessoas estejam prontas para assumir novas responsabilidades e crescer profissionalmente, a empresa conta com uma plataforma de treinamento on-line disponível para todos os colaboradores. Em 2020, 98% dos colaboradores participaram de alguma ação de desenvolvimento.





"Construímos nossas políticas visando tornar os sonhos dos nossos clientes e colaboradores acessíveis. Ver o nosso time crescendo junto com a empresa é nossa prioridade", ressalta Marcia Lassance, diretora de Gente & Gestão da empresa.

Ambientes físico e on-line se complementam

Além das quase 200 plataformas físicas de vendas no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo, com diferentes modelos de lojas, a Casa & Vídeo tem uma plataforma digital que se complementa. O site pode ser acessado também pelo APP CASA & VIDEO