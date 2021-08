Site de vagas exclusivo para motoristas

Startup Onisys cria a plataforma Vagas na Estrada, solução exclusiva para motoristas que poderão cadastrar currículos e para as corporações anunciarem ofertas de vagas no setor (foto: Skica911/ Pixabay )



No entanto, no setor de



Pensando em auxiliar pessoas qualificadas para a função de motoristas, que estejam em situação de desemprego ou pretendem se reposicionar, quanto as empresas que precisam desses profissionais, O Brasil registrou em maio deste ano taxa de desemprego recorde de 14,7%, considerada a segunda mais alta da série histórica registrada pelo IBGE . São 14,8 milhões de pessoas em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho no país.No entanto, no setor de Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) , cai a oferta de mão de obra. Relatório técnico intitulado “A Falta de motoristas para empresas do TRC", elaborado pelo Instituto Paulista de Transporte de Carga (IPTC), revela recuo de 5,9% nos números de motoristas profissionais disponíveis.Pensando em auxiliar pessoas qualificadas para a função de motoristas, que estejam em situação de desemprego ou pretendem se reposicionar, quanto as empresas que precisam desses profissionais, a startup Onisys criou a plataforma “Vagas na Estrada”, solução exclusiva para motoristas que poderão cadastrar currículos e para as corporações anunciarem ofertas de vagas neste setor. “Será o Linkedin para os motoristas”, compara o CEO da Onisys, Leonardo Campos.









Contratando de forma assertiva, o transportador está atuando preventivamente na qualificação, na segurança, na retenção e no engajamento dos profissionais. O custo e tempo são reduzidos não só na primeira esfera, que é a de contratação, mas em todas as outras relativas ao segmento. As empresas que disponibilizarem vagas no setor de transportes irão ganhar 45 dias de teste no Onisys , plataforma de gestão de segurança de motoristas que utiliza inteligência artificial para identificar atos inseguros durante a direção.Contratando de forma assertiva, o transportador está atuando preventivamente na qualificação, na segurança, na retenção e no engajamento dos profissionais. O custo e tempo são reduzidos não só na primeira esfera, que é a de contratação, mas em todas as outras relativas ao segmento.





PLATAFORMA OPERA GRATUITAMENTE

Para o CEO da Onisys, Leonardo Campos, a plataforma será o Linkedin para os motoristas (foto: Elisa Crepaldi/Divulgação)



O cadastramento é aberto a profissionais que desejam trabalhar em regime de CLT ou CNPJ. Leonardo Campos lembra que a ferramenta visa atrair também mais jovens para a profissão. “Existe pouca renovação de novos motoristas para transporte de cargas pesadas ou perigosas." A plataforma começou a operar gratuitamente no dia 25 de agosto deste ano. Podem se cadastrar para concorrer a vagas motoristas de diferentes modalidades de veículos, como os de cargas pesadas, ônibus, transporte de frota etc.O cadastramento é aberto a profissionais que desejam trabalhar em regime de CLT ou CNPJ. Leonardo Campos lembra que a ferramenta visa atrair também mais jovens para a profissão. “Existe pouca renovação de novos motoristas para transporte de cargas pesadas ou perigosas."





Outra intenção da plataforma é ofertar oportunidades de vagas para motoristas mulheres. O universo de motoristas é formado hoje por 99% de mão de obra masculina.



“Queremos garantir às empresas um portifólio variado de profissionais qualificados que sejam adequados às vagas disponíveis. É preciso também dar oportunidade às mulheres neste mercado”, considera Leonardo Campos.



A plataforma disponibiliza espaço para que as corporações personalizem seu perfil, com informações como diferenciais da empresa, descrição da vaga, requisitos, benefícios, faixa salarial e tipo de contrato. Os motoristas interessados visualizam o perfil, clicam no botão “Me inscrever na vaga” e automaticamente a empresa recebe uma notificação.





Na visão do CEO da Onisys, é de extrema importância investir na qualificação dos motoristas, essenciais para a economia do país. “A relevância da categoria pode ser comprovada com a greve dos caminhoneiros em 2018, que parou o país durante 10 dias”, lembra o CEO da Onisys.



Segundo dados da Associação Nacional dos Transportes Terrestres, o Brasil conta com 209.529 empresas de transporte rodoviário de cargas. Os autônomos somam 695.593 registros e, entre as cooperativas, o total é de 422.









SERVIÇO:





Como se cadastrar na Plataforma Vagas na Estrada?