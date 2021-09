Minas tem concurso público com quase 400 vagas e salários de até R$ 4,9 mil

São 388 vagas na cidade de Buritis para vários cargos e todos os níveis de escolaridade (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A prefeitura de Buritis, no Noroeste de Minas, está com 388 vagas abertas em um concurso público que deveria ter sido realizado no começo do ano, mas foi suspenso por causa da pandemia de coronavírus.