Cress-DF divulga convocação para procedimento de heteroidentificação

O Conselho Regional de Serviço Social da 8ª Região (Cress-DF) divulgou, no Diário Oficial desta quarta-feira (1/9), a convocação para a realização do procedimento de heteroidentificação para os candidatos que se autodeclararam negros no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para cargos de nível médio, nível médio/técnico e nível superior.





A etapa será realizada em 4 de setembro de 2021 (sábado), em Brasília/DF, no seguinte endereço: SRTVN, quadra 702, Conjunto P, Edifício Rádio Center - Salas 3139/3140, bloco B - Asa Norte (sede CRESS-DF). Horário de chegada: 13:00.





O candidato convocado deverá apresentar documento de identidade original e comparecer no local, na data e no horário de chegada predeterminados no edital.



A comissão de heteroidentificação será composta por cinco integrantes e seus suplentes, distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade.

O Instituto Quadrix divulgará, no site , a listagem contendo o resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação na data provável de 07 de setembro de 2021.

O concurso