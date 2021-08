CRP do Maranhão lança concurso com chance para todos os níveis

Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade nos cargos de auxiliar de serviços gerais, assistente técnico administrativo e técnico de orientação e fiscalização. Os funcionários contratados devem atuar em jornada de trabalho de 30 a 40 horas semanais para remuneração de R$1.101,95 a R$3.873,87.

Além dos ganhos mensais, os profissionais selecionados também terão direito a benefícios como auxílio alimentação, assistência saúde suplementar, auxílio transporte, auxílio educação, incentivo aos funcionários estudantes universitários e gratificação por qualificação.

O período de inscrições ficará aberto até às 23h59 do dia 7 de outubro, pelo site do Instituto Quadrix . Os interessados devem efetuar pagamento de taxa que varia de R$35 a R$55, a depender do nível do cargo concorrido.