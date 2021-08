Concurso PCDF: mais de 40% dos candidatos não fizeram a prova

(foto: PCDF/Divulgação)

Mais de 40% dos candidatos inscritos no concurso público com 2.100 vagas da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) nem chegaram a realizar a prova objetiva, revelou o Cebraspe. Os exames foram aplicados no último sábado (21/8) e domingo (22).De acordo com informações divulgadas pela banca organizadora, as provas para o cargo de agente registraram 41,81% abstenções, enquanto o exame para escrivães registrou 38,85% faltosos.