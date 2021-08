Crefono-3 abre concurso com 130 vagas em dois estados

(foto: Freepik)

O novo concurso público do Conselho Regional de Fonoaudiologia da 3ª Região (Crefono-3), localizado no Paraná e em Santa Catarina, está com inscrições abertas! O certame visa contratar 130 profissionais de nível médio e nível superior. Os contratados terão direito a salário inicial de R$ 1.486,92 a R$ 3.377.

Do quantitativo total, cinco vagas são imediatas e 125 são para formação de cadastro de reserva. Para o nível médio, as 70 oportunidades são para o cargo de assistente administrativo júnior. Já no nível superior, há 60 chances para o cargo de fiscal, que exige o curso completo de fonoaudiologia e Carteira Nacional de Habilitação na categoria B.





Os profissionais serão nomeados nas cidades de Londrina, Curitiba e Florianópolis e atuarão em jornada semanal de 30 a 40 horas. Além do salário base, os servidores serão beneficiados com vale-alimentação ou refeição, plano de saúde com cobertura e plano de cargos e salários.





Os interessados podem se inscrever pelo site do Instituto Quadrix até 16 de setembro, às 23h59. Há taxa de participação de R$ 48, ao médio, e R$ 55, ao superior. Inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea têm direito à isenção de taxa, que deve ser solicitada pelo portal de inscrições até o próximo dia 20.





As provas objetivas serão aplicadas em 7 de novembro, em Curitiba, Londrina e Florianópolis. Os candidatos terão três horas e meia de prova, que será composta por 120 questões divididas entre língua portuguesa, noções de informática, raciocínio lógico, atualidades, legislação e ética na administração pública, noções de direito constitucional e conhecimentos específicos do cargo escolhido.





O concurso ficará válido por dois anos e os aprovados serão contratados conforme o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

































*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer