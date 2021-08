Granito Pagamentos tem mais de 90 vagas em diversas regiões do país

A maioria das vagas da Granito Pagamentos é para consultor comercial (foto: mohamed Hassan/Pixabay )



A Granito Pagamentos está com 97 vagas abertas em diversas regiões do Brasil. A empresa tem um plano de expansão que prevê cerca de 300 contratações nesse segundo semestre, chegando a mais de mil colaboradores até o fim do ano.



Além do salário, a vaga dispõe de benefícios como vale-refeição ou alimentação, ajuda de custo no valor de R$500, assistência médica e odontológica, seguro de vida, premiação no atingimento de objetivos individuais, premiação casamento e premiação nascimento de filhos.





Rodrigo Teixeira, CEO da Granito comenta sobre o plano de expansão da empresa: "Estamos em uma curva de crescimento bem positiva. A decisão de seguir com as contratações, levando mais consultores a todas as regiões do país, faz com que a Granito gere ainda mais resultados".

No ano passado a empresa cresceu 2,5 vezes, o que já foi considerado um ótimo resultado diante do cenário de crise no Brasil, e agora fecha o primeiro semestre de 2021 batendo o faturamento anual de 2020. Com isso, as expectativas para o segundo semestre são otimistas.