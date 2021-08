Concurso BRB: locais de prova serão divulgados nesta segunda-feira

(foto: BRB/Divulgação ) O Banco de Brasília (BRB) vai divulgar nesta segunda-feira (2/8), os locais de aplicação de provas objetivas e discursivas referentes ao concurso público com 200 vagas para analistas de TI. Os exames estão previstos para o próximo domingo (8). A informação será publicada no site do I nstituto Americano de Desenvolvimento (Iades)







O concurso A banca também divulgou nesta segunda-fe9ra o resultado final, após analise dos recursos, das solicitações de atendimento especial e dos pedidos para concorrer às vagas para: pessoas com deficiência, negros(as) ou hipossuficientes. Confira aqui! Para concorrer é necessário ter diploma, devidamente registrado, de curso de graduação na área de tecnologia da informação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. Os aprovados vão receber salário inicial de R$ 8.142.





Além da remuneração, o aprovado terá participação nos lucros e nos resultados, nos termos da legislação pertinente e do Acordo Coletivo vigente; possibilidade de participação em Plano de Saúde e em Plano de Previdência Complementar; auxílio Refeição/Alimentação nos termos da legislação e do Acordo Coletivo vigentes; e auxílio Cesta/Alimentação nos termos da legislação e do Acordo Coletivo vigentes.



Etapas

O concurso terá duas etapas: com provas objetiva e discursiva.





As provas objetiva e discursiva serão aplicadas na data provável de 8 de agosto de 2021, no turno da tarde e com a duração de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos.



Os locais, datas e horários de aplicação das provas objetiva e discursiva serão divulgados no endereço eletrônico Os locais, datas e horários de aplicação das provas objetiva e discursiva serão divulgados no endereço eletrônico http://www.iades.com.br , na data provável de 2 de agosto de 2021.





Atribuições do cargo

Segundo o edital do concurso, o aprovado no cargo irá desenvolver e implantar sistemas informatizados, dimensionando requisitos e funcionalidades, especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de desenvolvimento e codificando aplicativos; administrar ambientes informatizados, prestar suporte técnico ao cliente e elaborar documentação técnica; estabelecer padrões, coordenar projetos e oferecer soluções para ambientes informatizados e pesquisas tecnológicas em informática.