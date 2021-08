Vagas da semana! Concursos abertos oferecem mais de 16.000 vagas

(foto: Divulgação)

O Banco do Brasil abriu edital de novo concurso público com 4.480 vagas para a carreira administrativa, no cargo de escriturário. O salário inicial é de R$ 3.022,37. As inscrições têm valor de R$ 38,00 e podem ser realizadas até 7 de agosto. Saiba mais!





O Conselho Regional de Nutricionistas Da 1ª Região (CRN1), nas regiões do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Tocantins, oferta cinco vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para os níveis médio e superior. O período de inscrições ficará aberto entre 28 de junho e 8 de agosto, pelo site da banca Iades. Saiba mais aqui!





São editais de concurso destinados à matrícula no Curso de Formação de Oficiais do Serviço de Saúde, Quadro Complementar e de Capelães Militares, somando 170 vagas. Os interessados em participar da seleção, devem realizar inscrição no site www.esfcex.eb.mil.br , entre 16 de junho e 4 de agosto.





O Conselho Regional de Odontologia de Goiás (CRO-GO) oferece 20 vagas. As oportunidades são para advogados, com lotação em Goiânia. As inscrições podem ser feitas pelo site do Instituto Quadrix até 23h59 do dia 10 de agosto. A taxa de participação custa R$ 65. Saiba mais!





O concurso do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) oferece 53 vagas imediatas em cargos dos níveis médio, técnico e superior. Inscrições de 27 de julho a 22 de agosto, pelo site do organizador. Saiba mais!





O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN) seleciona 58 profissionais temporários nas áreas de psicologia, pedagogia e serviço social. As inscrições já estão abertas e serão aceitas pelo site do TJRN até 6 de agosto, de forma gratuita. Confira.

A Defensoria Pública-Geral do Estado de Goiás (DPE-GO) oferece 47 vagas para cargos da terceira categoria da carreira de defensor. As inscrições ficarão abertas no período das 10h de 5 de julho às 14h de 6 de agosto, por meio do site da FCC.





O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) abre concurso público para os cargos de analista judiciário e técnico judiciário em informática. Os salários iniciais variam de R$ 4.712,55 a R$ 7.352,93. Inscrições até 20 de agosto, veja





O concurso do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Rondônia (CRMV/RO) visa contratar 99 profissionais de nível médio e nível superior. Os contratados ganharão até R$ 6.400. Inscrições pelo site do Instituto Quadrix até 19 de agosto, às 23h59.





São ofertadas, ao todo, 3.000 vagas temporárias para todo o estado. Do quantitativo total, 2.548 vagas são para soldados e 452 para oficiais. A remuneração varia de R$ 3.452,55 (soldado) a R$ 7.940,78 (oficial). As inscrições deverão ser feitas pelo site da Funrio até 13 de agosto. Saiba mais!





O Comando da 12º Região Militar do Exército Brasileiro (12ª RM) está com seleção aberta para contratação de profissionais de nível superior da área da saúde em medicina, farmácia, odontologia e veterinária. As inscrições já estão abertas e seguem até 2 de agosto. Veja





O Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 1ª Região abriu 395 vagas, entre imediatas e para cadastro de reserva, distribuídas entre os cargos de assistente administrativo, assistente de manutenção, agente de fiscalização, assistente de tecnologia da informação e assistente técnico.As inscrições poderão ser feitas até dia 10 de agosto. Saiba mais!





A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) abriu três novos concursos públicos para professores do magistério superior. Os profissionais irão receber ganhos de R$ 4.472,64 a R$ 9.616,18. Inscrições até 11 de novembro! Saiba todos os detalhes aqui.





O certame visa selecionar 4.401 profissionais, sendo 326 por meio de provimento imediato e mais 4.075 por formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 1.100 a R$ 2.400. O período de inscrições ficará aberto até 2 de agosto, por meio do site da Vunesp. Saiba mais!





A seleção visa contratar profissionais de níveis médio e superior. Os salários ofertados chegam a R$ 2.130,65. As inscrições já estão abertas e serão aceitas até 5 de agosto, unicamente pelo site da banca organizadora, Instituto ACCESS. Saiba mais!





