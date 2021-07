SAP/SC lança seleção com 52 vagas para nível médio

(foto: Freepik) Um novo processo seletivo teve edital de abertura publicado pela Secretaria de Estado de Administração Prisional e Socioeducativa de Santa Catarina (SAP/SC)! São ofertadas 52 vagas temporárias para cargos de nível médio, com remuneração de R$ 3.057,87.





Há oportunidades nas funções de técnico em atividades administrativas, instrutor de corte e costura industrial, instrutor de logística na área têxtil, instrutor de modelagem digital e instrutor de manutenção de máquinas de costura.





Os servidores irão atuar em jornada de trabalho de 40 horas semanais nos Complexos Penitenciários de Chapecó, São Cristóvão do Sul e Itajaí; além das unidades prisionais de Criciúma, São José dos Cedros e São Miguel do Oeste.





As inscrições, abertas nesta quarta-feira (28/7), serão aceitas pelo site do IPPEC até 16 de agosto. A taxa de participação é de R$ 50 para todos os cargos.





Há a possibilidade de isenção de taxa para candidatos inscritos no CadÚnico, doadores de sangue, doadores de medula e membros de família de baixa renda. Os pedidos devem ser feitos pelo site da banca até 4 de agosto.





A seleção será composta por prova objetiva e exame pré-admissional. O exame objetivo, de caráter eliminatório e classificatório, está previsto para 5 de setembro e será composto por 25 questões de múltipla escolha sobre língua portuguesa, conhecimentos gerais, informática e conhecimentos específicos.





As etapas serão aplicadas nas cidades de Chapecó/SC, São Cristóvão do Sul/SC, Criciúma/SC, Itajaí/SC, São José dos Cedros/SC e São Miguel do Oeste/SC.

























*Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco