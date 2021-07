Imbel abre nova seleção de níveis fundamental e médio

A Indústria de Material Bélico do Brasil (Imbel), vinculada ao Ministério da Defesa, divulgou, nesta segunda-feira (26/7), o edital de seu novo processo seletivo para atuação em uma filial localizada na cidade de Itajubá, em Minas Gerais. As vagas temporárias são para formação de cadastro reserva em funções de nível fundamental, médio e técnico.





Os cargos que exigem a conclusão do ensino fundamental são de auxiliar de cozinha e cozinheiro. Já as vagas de nível médio são para guarda de segurança patrimonial/guarda de segurança, auxiliar técnico administrativo (almoxarife), técnico administrativo especializado (assistente administrativo, Contabilidade, técnico de Informática, técnico de Segurança do Trabalho). Para se candidatar, é preciso possuir experiência na área.





Além delas, também existem oportunidades para oficial de produção industrial, oficial de ferramentaria industrial e técnico industrial especializado (encarregado, técnico de materiais, técnico em Controle de Qualidade).





Vale lembrar que a formação de cadastro destina-se a viabilizar futuros ingressos nos empregos, dentro do prazo de validade de dois anos, podendo ser prorrogado, a critério da Imbel, uma única vez, por igual período, a contar da data da homologação do resultado final. A jornada de trabalho será de 44 horas semanais com uma remuneração que varia entre R$1.275,46 e R$1.844,72.





Procedimentos

Os interessados devem enviar o currículo em PDF para o e-mail curriculos.fi@imbel.gov.br até o dia 30 de julho. Além da análise curricular e documental, haverá também uma entrevista. O processo seletivo tem validade de dois anos, de acordo com a necessidade da empresa.





Concurso em andamento

Em janeiro, a empresa pública federal abriu um concurso público com vagas para todos os níveis de escolaridade. As provas objetivas foram aplicadas em todas as cidades das unidades de produção da Imbel (Brasília/DF, Piquete/SP, Juiz de Fora/MG, Magé/RJ e Rio de Janeiro/ RJ), exceto em Itajubá (MG).





Em um comunicado, a Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora, explicou que os inscritos “realizarão prova posteriormente, em data e local a serem oportunamente divulgados".