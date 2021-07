Gabaritos preliminares do concurso MPRS já estão disponíveis

(foto: MP RS/ Divulgação)





As oportunidades são para as carreiras de técnico - atividades internas, técnico - diligências e atividades externas e analista - direito. Se admitidos, os profissionais receberão salário inicial de R$ 3.860,28 até R$ 7.235,93.





As provas foram aplicadas no dia 18 de julho, nas cidades de Porto Alegre, Santa Maria, Passo Fundo, Pelotas e Caxias do Sul. Serão considerados aprovados os profissionais que atingirem o desempenho mínimo de 60%.





analista. Confira o gabarito preliminar para o cargo de técnico









O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MPRS) publicou, nesta terça-feira (20/7), os gabaritos preliminares das provas objetivas. O documento foi publicado no site do Instituto AOCP. Segundo a banca, o prazo para a interposição de recursos vai até às 23h59min do dia 23 de julho.