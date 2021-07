Concurso com 1.500 vagas da PCCE tem inscrições prorrogadas

(foto: Governo do Ceará/Divulgação) Última chance! A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prorrogou o período de inscrições do novo concurso público com 1.500 vagas para escrivães e inspetores. Agora, os interessados poderão se inscrever até 2 de agosto pelo site do Idecan





Há taxa de participação de R$ 150 para ambas as carreiras. O valor poderá ser pago até 3 de agosto, sem possibilidade de isenção. As demais etapas do certame continuam com datas inalteradas.





Vagas de nível superior

Do número total de oportunidades, 500 são para provimento imediato e 1.000 para formação de cadastro de reserva.





Os cargos têm como pré-requisito nível superior em qualquer área de formação e Carteira Nacional de Habilitação no mínimo na categoria B. Os profissionais contratados deverão atuar em jornada de trabalho de 40 horas semanais para remuneração no valor de R$ 3.732,86. Os contratos serão efetivos.





Provas em setembro

O concurso será composto por seis fases, sendo a prova objetiva e discursiva a primeira delas. A aplicação da avaliação está prevista para os dias 4 e 5 de setembro e ela contará com questões sobre conhecimentos gerais e específicos do cargo.





Após a realização das provas, os inscritos também deverão passar por teste de aptidão física, de caráter eliminatório; avaliação psicológica, de caráter eliminatório; exame toxicológico, de caráter eliminatório; e curso de formação profissional, de caráter eliminatório e classificatório.





















*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer