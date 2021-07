Concurso Depen: divulgados resultados das provas objetiva e discursiva

O Departamento Penitenciário Nacional (Depen) divulgou, nesta segunda-feira (19/7), o resultado final da prova objetiva e o resultado provisório da prova discursiva do concurso público que oferece 309 vagas.





Os candidatos poderão ter acesso à prova discursiva e aos espelhos de avaliação e interpor recurso contra o resultado provisório na prova discursiva, das 10 horas do dia 20 de julho de 2021 às 18 horas do dia 21 de julho de 2021 (horário oficial de Brasília/DF), por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso . Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.





De acordo com o documento, a expectativa é de que o resultado final na prova discursiva e de convocação para o exame de aptidão física e para o preenchimento da Ficha de Informações Pessoais (FIP) sejam publicados no Diário Oficial da União, no dia 30 de julho de 2021.





As provas foram aplicadas em 27 de junho. Segundo o Cebraspe, banca organizadora, os números informados pela área de logística indicaram um alto percentual de ausência equivalente a 66,25% de faltas no período da manhã e 56,46% na parte da tarde.





Os candidatos aprovados serão lotados na sede do Depen, em Brasília/DF, ou em uma das cinco penitenciárias federais, localizadas nas cidades de Brasília/DF, Campo Grande/MS, Catanduvas/PR, Mossoró/RN e Porto Velho/RO, de acordo com o interesse e a necessidade da Administração.





O concurso

O concurso oferta 309 vagas para cargos de nível médio e nível superior. No caso de especialista federal em assistência à execução penal, a remuneração é de R$ 5.865,70. O posto é dividido nas áreas de enfermagem, médico clínico, médico psiquiatra, odontologia, psicologia, serviço social e terapia ocupacional.





Já para quem tem nível médio, há vagas para agente federal de execução penal, com remuneração de R$ 6.030,23. Para concorrer também é necessária a carteira de habilitação de categoria.