Ganhos de até R$ 10,1 mil: Saeg/SP abre concurso para todos os níveis

(foto: Depositphotos) Um novo concurso público foi publicado pela Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá (Saeg), em São Paulo. São ofertadas 33 vagas nos níveis fundamental, médio/técnico e superior.





Para o nível fundamental, as oportunidades são para agente de saneamento, ajudante geral, oficial de serviços de saneamento e operador de máquinas. Para o médio, as vagas são para os cargos de assistente de serviços administrativos, atendente, motorista, técnico eletromecânico, técnico em mecânica e técnico em saneamento. Já para profissionais de nível superior, as vagas são para advogado, assistente social, analista de compras, analista de tecnologia da informação, contador e engenheiro químico.





A remuneração inicial dos profissionais selecionados varia de R$ 2.702,62 a R$ 10.187,56, para jornada semanal de trabalho de 30 a 40 horas semanais.





As inscrições deverão ser feitas pelo site da banca Vunesp das 10h de 19 de julho até às 23h59 do dia 23 de agosto. Há taxa de participação no valor de R$ 55 a R$ 95, a depender da escolaridade do cargo escolhido.





A seleção contará com prova objetiva, obrigatória para todas as funções. O exame está previsto para 3 de outubro, no período vespertino, e será composto por língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos, noções de informática e/ou legislação.





Candidatos ao cargo de advogado também passarão por prova prático-profissional como segunda etapa de avaliação do certame. A fase será realizada no mesmo dia da prova objetiva.





























*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer