Seleção no RS oferece salário de até R$ 21,6 mil

(foto: Freepik) O Grupo Hospitalar Conceição (GHC), composto pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição e suas filiais no Rio Grande do Sul, publicou um novo edital de abertura de concurso público para formação de cadastro de reserva em ocupações de níveis técnico e superior.





edital oferta oportunidades para técnicos em enfermagem, médicos de clínica médica e médicos de infectologia pediátrica. O vencimento básico mensal varia de R$ 3.614,40 a R$ 21.612,80. Já a jornada de trabalho poderá ser de plantão ou rotina.





As inscrições foram abertas nesta terça-feira (13/7) e poderão ser feitas pelo site da banca Fundatec até o próximo dia 27. Há taxa de participação de R$ 59,90 para o nível técnico e de R$ 99,90 para o superior.





Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea poderão solicitar isenção do valor da taxa até 16 de julho, pelo portal da banca.





Todos os inscritos serão avaliados mediante provas teórico-objetivas, previstas para a data provável de 22 de agosto. A fase, com três horas de duração, será eliminatória e classificatória. Em princípio, a prova será realizada em Porto Alegre (RS) — não havendo disponibilidade de locais suficientes ou adequados no município, as provas poderão ser aplicadas em outras cidades da região.





Os exames serão compostos por 40 questões distribuídas entre conhecimentos específicos, língua portuguesa, informática e políticas públicas de saúde.





A validade do concurso será de dois anos. O período poderá ser prorrogado uma única vez, caso haja a necessidade.

















*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer