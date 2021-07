Em SP, processo seletivo abre cadastro reserva para profissionais de diversas áreas

(foto: Cismetro/ Divulgação)

O Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas - Norte (CISMETRO), no Estado de São Paulo, abriu as inscrições para o processo seletivo que visa a formação de cadastro reserva para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Interessados podem fazer as inscrições no site da Consulpam até o dia 12 de agosto deste ano.