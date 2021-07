Secretaria de Saúde do DF divulga resultado preliminar de seleção com 220 vagas

(foto: Saúde/Divulgação) A Secretaria de Saúde do Distrito Federal divulgou o resultado preliminar para o processo seletivo simplificado emergencial para formação de cadastro de profissionais de saúde - médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem, para a complementação da força de trabalho, visando o atendimento a população do Distrito Federal no combate à pandemia do novo coronavírus.

O candidato que desejar interpor recurso contra a nota preliminar e/ou eliminação do processo seletivo disporá de três dias para fazê-lo, da 0h do dia 14 de julho de 2021 às 23h59min do dia 16 de julho de 2021, ou seja, primeiro dia subsequente ao da divulgação do resultado preliminar da análise curricular oficial a ser divulgado no Diário Oficial do Distrito Federal.





É necessário enviar sua solicitação de recurso, por meio de formulário oficial, para o endereço eletrônico: recursosesdf@gmail.com sob o título “Recurso: Processo Seletivo Simplificado Emergencial”.





O formulário deverá ser acessado no site da Secretária de Saúde do Distrito Federal, no site: http://www.saude.df.gov.br/contratostemporarios-2/ .E, o candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito.

A seleção

Serão disponibilizadas 220 vagas imediatas, mais formação de cadastro reserva. Sendo, 50 médicos da família e comunidade, 70 enfermeiros e 100 técnicos de enfermagem.O objetivo é reforçar o atendimento aos pacientes com covid-19. As inscrições encerraram no último dia 5, por meio do Instituto AOCP , nanca organizadora da seleção.