Iapen-AC abre inscrições para profissionais de níveis médio e superior

Foi aberto, nesta terça-feira (6/7), o processo seletivo simplificado do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), no Acre. Serão contratados quatro profissionais temporários de forma imediata nos níveis médio e superior.

As chances são para as carreiras de auxiliar administrativo, advogado, assistente social e psicólogo. Os ganhos são de R$ 3.077,05 a R$ 4.658,32, para jornada semanal de 40 horas.

As inscrições serão aceitas até 9 de agosto, pelo site da banca Ibade . A taxa de participação varia de R$ 35, para o médio, e R$ 40, para o superior. Candidatos inscritos no CadÚnico e membros de família de baixa renda terão direito à isenção do valor.