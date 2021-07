Seleção Sead-GO: inscrições para profissionais de TI seguem abertas até 8 de julho

Entre as 34 vagas disponíveis por meio do processo seletivo, são 18 para especialistas em desenvolvimento de softwares, 6 para especialistas em análise de sistemas, 3 para especialistas em gestão de projetos, 3 para especialistas em análise de processos, 2 para especialistas em experiência do usuário (UX) e 2 para especialistas em Business Intelligence (BI).

No edital, 5% das vagas têm destinação prevista para pessoas com deficiência. Para concorrer desta forma, o interessado deverá, no momento do cadastro realizado no Portal de Seleção, por meio do endereço eletrônico selecao.go.gov.br , declarar que é candidato com deficiência, informando a “Espécie da Deficiência”, o “CID-10”, e anexar Laudo Médico original emitido nos últimos 12 meses anteriores à publicação do edital.