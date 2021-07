Instituto Brasília Ambiental divulga resultado preliminar de seleção com 150 vagas

O período para interposição de recurso se dará das 8 horas desta terça (6/7), até às 15 horas de 8 de julho de 2021, por meio do formulário de “Interposição de Recursos - Processo Seletivo Simplificado de Supervisor de Brigada, Chefe de Esquadrão e Brigadista Florestal Combatente 2021 – Brasília Ambiental/DF” disponibilizado no site http://www.ibram.df.gov.br

A seleção

São 150 oportunidades são para os cargos de supervisor de brigada, chefe de esquadrão e brigadista de combate a incêndios florestais. Os profissionais serão contratados temporariamente e terão direito a remuneração de R$ 2.200 a R$ 3.300 para jornada de trabalho em regime de plantão de 12x36.





Para ser supervisor de brigada, é pré-requisito possuir experiência profissional comprovada na área de chefia em combate a incêndios florestais em instituições do Governo Federal, de governos estaduais e do DF. Brigadistas devem ser alfabetizados e possuir certificado em curso de Formação de Brigada de Prevenção e Combate a Incêndio Florestal. Já candidatos ao cargo de chefe de esquadrão devem ter ensino médio completo.

A seleção será composta por apenas uma fase dividida em três etapas. São elas: análise documental, análise curricular e investigação funcional nos órgãos que compõem o Plano de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais (PPCIF). Das fases, apenas a etapa de análise curricular tem caráter eliminatório e classificatório, sendo as outras duas apenas eliminatórias.





O contrato terá seis meses de duração e poderá ser prorrogado, caso necessário.

O resultado final e a convocação para contratação será divulgado na data provável de 13/07/2021 no Diário Oficial do Distrito Federal e na página do Ibram.