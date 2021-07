Escale abre mais de 100 vagas para trabalho home office

A startup tem mais de 300 colaboradores em 69 cidades distribuídas pelo Brasil e atua no formato remote first (foto: Free-Photos/Pixabay )



A Escale, startup de customer acquisiton que otimiza a jornada de compra de serviços essenciais, anuncia a abertura de mais de 100 vagas para trabalhar remotamente. Com início imediato, as oportunidades são para as áreas de software engineer, growth, data, design, sale ops, infraestrutura e product manager.





Apontada como uma das 100 startups mais promissoras do país pela revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios, a Escale tem como premissa a criação de um ambiente inclusivo que promove o desenvolvimento pessoal e profissional de todos os colaboradores e colaboradoras. Por isso, as vagas disponíveis são para perfis diversos em um sistema de trabalho remoto, recebendo candidaturas de todas as regiões do Brasil. As oportunidades são distribuídas entre os cargos de júnior até de coordenação e, para participar, basta se inscrever pela página de carreira da Escale.





Dentre os benefícios oferecidos pela startup estão: vale-refeição, assistência médica e odontológica, auxílio internet e família (para pais com filhos até 15 anos), crédito inicial para deixar sua estação de trabalho em casa mais confortável, seguro de vida, benefício desenvolvimento para acelerar a sua carreira, aulas de inglês sem custo, incentivo ao esporte, aulas de ioga e meditação, desconto em sessões de psicoterapia on-line, licença parental estendida e bônus por resultados alcançados: https://escale.applytojob.com/apply





No primeiro quadrimestre de 2021, a Escale evoluiu de 35% para 65% de diversidade em novas contratações, e alcançou 57% de representatividade na liderança, considerando pessoas autodeclaradas negras e de gênero feminino.



De acordo com o diretor da área de RH (POP) da Escale, Kairon Rodrigues, a empresa tem o propósito de despertar o potencial máximo das pessoas. "Nossa cultura se assemelha a uma equipe esportiva, onde a confiança e o respeito são conquistados quando vencemos duras batalhas em conjunto, por isso, buscamos gente que seja referência no que faz, inconformada e sempre pronta para quebrar paradigmas, com entusiasmo e dedicação para enfrentar os desafios da escalada. Gente que seja protagonista da própria carreira".





Atualmente a empresa tem mais de 300 colaboradores em 69 cidades distribuídas pelo Brasil e atua no formato remote first, com objetivo de adaptar cada aspecto da empresa para tratar o trabalho remoto como padrão e não como exceção e, dessa forma, manter a essência da startup, que trabalha para equilibrar autonomia e trabalho duro com qualidade de vida e flexibilidade.





Tão importante quanto o conhecimento técnico e a experiência profissional da pessoa candidata, a Escale considera o perfil de quem pratica valores como respeito e o propósito de ajudar a construir um mundo melhor e mais igualitário para todas as pessoas.



"Seja protagonista da sua carreira! Seja a mudança que você quer ver no mundo! Escale além do topo!" são alguns dos lemas da empresa, apontados por Kairon.