Concurso PF: liberados os locais de realização do TAF

(foto: PF/Divulgação) Já estão liberados os locais de aplicação do teste de aptidão física (TAF) para o concurso público da Polícia Federal. Os exames serão realizados em 3 e 4 de julho. As informações podem ser conferidas no site da banca organizadora Cebraspe

Ainda conforme as orientações do edital, o candidato deverá comparecer no local de realização do TAF com roupa apropriada para prática de atividade física, munido de documento de identidade original e de atestado médico (original ou cópia autenticada em cartório), que conste que o candidato está apto a realizar o TAF e conter data, assinatura, carimbo e CRM do profissional, emitido nos últimos 15 dias anteriores à data da realização do exame.





Os casos de alteração psicológica e(ou) fisiológica temporários (estados menstruais, indisposições, cãibras, Covid-19, contusões, luxações, fraturas etc) que impossibilitem a realização do TAF ou que diminuam a performance dos candidatos serão desconsiderados, não sendo concedido qualquer tratamento diferenciado por parte da Administração, mesmo que ocorram durante a realização dos testes.





Os inscritos serão submetidos aos seguintes testes:





Barra Fixa

Impulsão Horizontal

Natação (50 metros)

Corrida de 12 minutos





Máscara obrigatória

Uma das instruções para a realização da etapa de atividades físicas é a utilização de máscara durante todo o tempo em que o candidato estiver nas dependências dos locais de realização do exame, inclusive na ocasião da execução dos testes.





Será permitido portar máscaras reservas e trocá-las, se possível, a cada duas horas.









Leia também: Concurso PF: teste de natação exige uso de máscara? Cebraspe responde! As máscaras poderão ser descartáveis, de tecido ou de qualquer outro material. As máscaras, inclusive, as descartáveis e as cirúrgicas, não poderão ser alteradas, bem como as de tecido não poderão ser de material transparente ou conter qualquer tipo de perfuração.





O concurso

O concurso oferece 1.500 vagas para escrivão, agente, delegado e papiloscopista. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) é a banca organizadora. Os salários variam de R$ 12.522,50 a R$ 23.692,74 e podem ser concorridos por candidatos com nível superior em qualquer área de formação (exceto o posto de delegado que exige graduação em direito, especificamente). Veja tudo sobre o concurso aqui!