Edital do Concurso Seap PA será publicado nesta quarta-feira, diz secretária

O Estado do Pará, por meio da Secretaria de Planejamento e Administração (Seplad), confirmou a publicação do edital do concurso público para a Polícia Penal. Segundo uma publicação nas redes sociais da secretária Hana Ghassan, o documento será divulgado nesta quarta-feira (30/6).





"O edital do concurso da SEAP para penal policial será divulgado dia 30, então, acho que nem vale a pena dar spoilers. O que acham?", diz o post de Hana no Twitter.





Em seguida, a pasta validou a declaração: “A titular da Seplad falou e nós confirmamos: edital do concurso da SEAP , com vagas para o cargo de policial penal será divulgado dia 30 de junho. Informações oficiais divulgaremos em nossas redes sociais e site. Acompanhe”.









O concurso da Polícia Penal PA oferta 1.646 vagas para o cargo de agente penitenciário e terá como banca organizadora o Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional (Cetap).