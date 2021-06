Novo concurso com 89 vagas para a educação é aberto pela Cefet MG

(foto: Freepik) O Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet MG) oferece 89 vagas efetivas no novo concurso público divulgado.As oportunidades são para técnicos administrativos em educação, com cargos do nível médio ao superior.





Podem se inscrever assistente em administração, técnico em enfermagem, técnico de laboratório em edificações, técnico de TI em Desenvolvimento de Sistemas, técnico de TI em Infraestrutura de TIC, arquiteto e urbanista, contador, médico e pedagogo. Os contratados receberão ganhos iniciais de R$2.904,96 a R$4.638,66 e serão lotados em Belo Horizonte, Araxá e Timóteo.





Além do auxílio-alimentação e do vale-transporte, os servidores também terão direito a incentivos à qualificação, ressarcimento de despesa com plano de saúde suplementar, auxílio creche e plano de carreira.





As inscrições serão aceitas pelo site do Cefet , de 16 de julho a 20 de agosto. A taxa de participação varia de R$ 100 a R$ 145. Inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea poderão solicitar a isenção entre os dias 16 e 30 de julho, pelo portal de inscrições.





Os candidatos passarão por provas objetivas e provas discursivas, obrigatórias para todos os cargos, e provas práticas, para todas as funções menos a de médico. Os exames serão aplicados em 31 de outubro, nos municípios de lotação. Serão cobradas 50 questões distribuídas entre conhecimentos específicos do cargo, língua portuguesa, informática básica, legislação e raciocínio analítico.





A prova prática está prevista para 27 de fevereiro de 2022,





O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos uma única vez.

















*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer