Prazo para envio de documentações no concurso da PRF é prorrogado

(foto: PRF/Divulgação) Foi prorrogado o prazo para o envio dos documentos necessários à investigação social e à verificação do cumprimento dos requisitos exigidos para cada fase do concurso da Polícia Rodoviária Federal (PRF).





Conforme informado em publicação no Diário Oficial da União, a prorrogação se deu devido a problemas técnicos. Os candidatos terão até às 18h de 26 de junho para enviar as documentações exigidas no portal do Cebraspe , o organizador.





São exigidos os seguintes documentos:

a) comprovante de nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, por meio de um dos seguintes documentos:

I – diploma expedido por Instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, devidamente registrado, de curso superior em nível de graduação; ou

II – certificado/declaração de conclusão de curso superior em nível de graduação, expedido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC; ou

III – declaração, expedida por Instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, de que o candidato terá condições de implementar o requisito de escolaridade até o último dia do CFP;

b) Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir para conduzir veículo automotor, na categoria “B” ou superior, válida e sem impedimentos durante todo o período do CFP, e que não possua observação de adaptação veicular ou restrição de locais e(ou) horário para dirigir;

c) comprovante de quitação com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino;

IV – certidão de antecedentes criminais, da unidade judiciária com jurisdição na cidade/município onde reside/residiu a partir dos dezoito anos de idade:

a) da Justiça Estadual ou do Distrito Federal;

b) da Justiça Militar Estadual ou do Distrito Federal, inclusive para as candidatas do sexo feminino;

V – certidões de antecedentes criminais, expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública das Unidades Federativas onde reside/residiu a partir dos 18 anos de idade;

VI – Certidão disciplinar, ou equivalente, que contemple todos os procedimentos disciplinares do qual foi parte, para os candidatos que são/foram servidores públicos civis;

VI – Folha de alterações, ou equivalente, para os candidatos que são/foram militares;

Somente serão aceitas certidões expedidas, no máximo, nos 90 dias anteriores à data de entrega fixada em edital e dentro do prazo de validade específico constante nos documentos.

Serão desconsiderados os documentos rasurados.

Serão aceitas certidões obtidas por meio de site oficial, desde que possuam assinatura digital com base em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica.





O concurso

O concurso oferece 1.500 vagas para o cargo de policial rodoviário federal. O salário inicial de profissionais da PRF é de R$ 9.899,88, para jornada de trabalho de 40 horas por semana.





As provas do concurso foram realizadas em 9 de maio, compostas por três blocos. As abstenções representaram 32,56% do número total de inscritos, segundo o Cebraspe. A porcentagem representa 99.089 inscritos. Como o certame registrou 304.330 inscrições, as 1.500 estão sendo disputadas, agora, por 205.241 pessoas . Ainda segundo o Cebraspe, o índice está “dentro da normalidade”.





























*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer