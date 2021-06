Concurso diplomata: Instituto Rio Branco divulga novo cronograma

(foto: CB/D.A Press)

Segundo o novo documento, o resultado dos recursos contra o gabarito oficial preliminar da prova objetiva da Primeira Fase, as justificativas de eventuais alterações e (ou) anulações no gabarito, o resultado final da Primeira Fase e a convocação para a Segunda Fase serão divulgados no site da banca Iades e publicados no Diário Oficial da União, na data provável de 2 de julho de 2021.





Segunda fase - Provas de língua portuguesa e inglesa

A prova escrita de língua portuguesa será aplicada nas capitais onde houver candidatos aprovados na primeira fase, na data provável de 10 de julho de 2021, e terá duração de 5 horas, com início às 14 horas.





Já o exame de língua inglesa, na data provável de 11 de julho de 2021, e terá duração de 5 horas, com início às 14 horas.





O edital com o resultado provisório na segunda fase será divulgado na data provável de 2 de agosto de 2021.





O candidato, que desejar interpor recurso contra o resultado provisório nas provas da Segunda Fase, disporá do período compreendido entre as 8 horas de 3 de agosto de 2021 e as 23 horas e 59 minutos de 4 de agosto de 2021.





As respostas aos recursos contra o resultado provisório na Segunda Fase, o resultado final na Segunda Fase e a convocação para a Terceira Fase serão divulgados no site da banca e publicados no Diário Oficial da União, na data provável de 20 de agosto de 2021.





Terceira fase

As provas da terceira fase são escritas e são compostas por história do Brasil, política internacional, geogradia, economia, direito, língua espanhola e francesa.

As provas escritas terão duração de 4 horas cada e serão aplicadas nas capitais onde houver candidatos aprovados na Segunda Fase, nas datas prováveis de:





a) 27 de agosto de 2021: Prova de história do Brasil, iniciando-se às 9 horas;





b) 27 de agosto de 2021: Prova de geografia, iniciando-se às 15 horas;





c) 28 de agosto de 2021: Prova de política internacional, iniciando-se às 9 horas;





d) 28 de agosto de 2021: Prova de economia, iniciando-se às 15 horas;





e) 29 de agosto de 2021: Prova de direito, iniciando-se às 9 horas; e





f) 29 de agosto de 2021: Prova de língua espanhola e língua francesa, iniciando-se às 15 horas. [...]





Os resultados provisórios da Terceira Fase serão divulgados no site da banca, na data provável de 14 de setembro de 2021.





O candidato, que desejar interpor recurso contra o resultado provisório nas provas da Terceira Fase, disporá do período compreendido entre as 8 horas de 15 de setembro de 2021 e as 23 horas e 59 minutos de 16 de setembro de 2021.





As respostas aos recursos contra o resultado provisório na Terceira Fase, o resultado final na Terceira Fase, a convocação para a perícia médica dos candidatos, que se declararam com deficiência, e a convocação para o procedimento de heteroidentificação dos candidatos, que se autodeclararam negros, serão divulgados no site da banca, na data provável de 29 de setembro de 2021, e publicados no Diário Oficial da União.

Perícia médica

A perícia médica será realizada aos candidatos que se declararem com deficiência, na cidade de Brasília/DF, às expensas do candidato, na data provável de 4 de outubro de 2021.



O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado provisório na perícia médica, a ser divulgado no site da banca, na data provável de 6 de outubro de 2021, disporá do período provável compreendido entre as 8 horas de 7 de outubro de 2021 e as 23 horas e 59 minutos de 8 de outubro de 2021.





Procedimento de heteroidentificação Se aprovado na Terceira Fase, o candidato que tiver optado, no ato da inscrição, por concorrer às vagas reservadas nos termos da lei nº 12.990/2014, ainda que tenha obtido nota suficiente para aprovação na ampla concorrência ou nas vagas destinadas a pessoas com deficiência, respeitados os empates na última colocação, deverá comparecer perante comissão de heteroidentificação, designada especificamente para este concurso pela Conselheira do quadro de pessoal do Ministério das Relações Exteriores, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por portaria de delegação de competência da Diretora-Geral do Instituto Rio Branco, na cidade de Brasília/DF, às expensas do candidato, na data provável de 4 de outubro de 2021.





O resultado provisório do procedimento de heteroidentificação, do qual constarão os dados de identificação do candidato, a conclusão do parecer da comissão de heteroidentificação e as condições para exercício do direito de recurso pelos interessados, será divulgado no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, na data provável de 6 de outubro de 2021.





O candidato, que desejar interpor recurso contra decisão da comissão de heteroidentificação, disporá do período provável compreendido entre as 8 horas de 7 de outubro de 2021 e as 23 horas e 59 minutos de 8 de outubro de 2021 e deverá seguir as instruções do item 12 do edital nº 1, de 29 de junho de 2020.





Resultado final

O resultado final no concurso, condicionado à realização dos procedimentos descritos nos itens 9 e 10 do edital nº 1, de 29 de junho de 2020, será publicado no Diário Oficial da União e divulgado no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, na data provável de 14 de outubro de 2021.



O concurso

O Instituto Rio Branco divulgou, no Diário Oficial da União desta segunda-feira (21/6), um novo cronograma do concurso público que oferece 25 vagas para diplomatas.