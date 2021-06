Fundação São Francisco Xavier abre inscrições para residência médica

O candidato precisa ter a graduação em medicina concluída ou a ser concluída até 31 de julho (foto: Sammy-Williams/Pixabay)



A Fundação São Francisco Xavier (FSFX) informa que receberá inscrições para o processo seletivo extra da residência médica em medicina intensiva, do Hospital Márcio Cunha (HMC) em Ipatinga (MG), no período de 5 a 7 de julho, totalizando três vagas.



As inscrições podem ser feitas pelo site www.aremg.org.br no link "Processo Seletivo". Podem se inscrever o candidato com graduação em medicina concluída ou a ser concluída até 31 de julho.









O resultado tem divulgação prevista para o dia 27 de julho, no site www.aremg.org.br , local onde os candidatos aprovados poderão obter informações sobre os procedimentos para a matrícula e tomarem ciência das providências necessárias à assinatura do contrato. O programa terá início no dia 2 de agosto.





O programa de residência médica está alinhado aos objetivos estratégicos da FSFX e do HMC, que é o de incentivar o ensino e a pesquisa e o aperfeiçoamento progressivo do padrão profissional e científico do médico, proporcionando uma melhoria da assistência à comunidade, por meio de profissionais capacitados para atender nas mais diversas áreas da medicina.





O programa de residência médica em terapia intensiva (entrada direta) tem duração de três anos, e é credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica do Ministério da Educação (CNRM/MEC). Realizado pela Associação de Apoio a Residência Médica de Minas Gerais (Aremg).