Exército Brasileiro abre processo seletivo para área de engenharia

O Exército Brasileiro, por meio da Comissão Regional de Obras da 11ª Região Militar (CRO/11), publicou um novo edital para contratar temporariamente pessoal de origem civil para funções relacionadas a obras e serviços de engenharia.





Segundo o edital, serão nove vagas ofertadas para três cidades:

Brasília - DF: Arquiteto Sênior (1); Engenheiro Sênior (1); Desenhista Sênior (1); Técnico Intermediário (1) e Técnico em Edificações (1);

Formosa - GO: Arquiteto Sênior (1) e Engenheiro Júnior (1);

Goiânia - GO: Engenheiro Sênior (1);

Goiânia - DF: Técnico em Edificações (1);





Os profissionais admitidos irão atuar pelo prazo de até 90 dias, podendo ser prorrogados, na implantação dos Projetos Estratégicos e Estruturantes do Exército com diversos órgãos Federais e/ou, entidades dos governos estaduais ou municipais. A remuneração mensal, a depender da função, é de R$ 3.719,79 a R$ 8.943,13 para uma carga horária semanal de 40 horas.





Inscrição e etapas

Além do diploma de formação na área desejada, os interessados em se candidatar devem ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, ser do sexo masculino e maior de 18 anos, possuir aptidão física e mental e estar em dia com obrigações eleitorais e militares.









A avaliação dos candidatos acontecerá por meio da análise e validação documental, que deve ser entregue pessoalmente, via protocolo, ou pelo serviço de caixa postal.