MPGO abre concurso com vagas de nível fundamental e salários de até R$ 3,5 mil

Os aprovados serão lotados para as cidades de Mineiros, Fazenda Nova ou Bom Jesus de Goiás.

Os interessados devem se inscrever a partir das 11h de 17 de junho até as 18h de 16 de julho, por eio site do Ministério Público de Goiás . A taxa é de R$62,02.

Os candidatos do concurso serão avaliados por prova objetiva, discursiva e redação e exame de títulos.

O cronograma do concurso será publicado posteriormente com todas as datas das provas e demais etapas do certame.





Os exames serão aplicados, preferencialmente, na cidade de Mineiros. O dia, o local e o horário serão previamente divulgados pelo MPGO.