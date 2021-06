Sesau-AL abre concurso com 1.200 oportunidades para efetivos

(foto: Freepik) edital de abertura do concurso público da Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas (Sesau AL) foi publicado! O certame abre 1.200 vagas para cargos nos níveis médio, técnico e superior. O salário base varia de R$1.100 a R$3.707,43.

Confira a distribuição de oportunidades:

Nível médio/técnico

Técnico de enfermagem (399 vagas)

Técnico de enfermagem APH (60 vagas)

Técnico de laboratório (15 vagas)

Técnico de radiologia (15 vagas)

Nível superior

Assistente social (13 vagas)

Biomédico (dez vagas)

Bioquímico (dez vagas)

Enfermeiro (265 vagas)

Enfermeiro urgência e emergência (dez vagas)

Farmacêutico (15 vagas)

Fisioterapeuta (15 vagas)

Fonoaudiólogo (14 vagas)

Nutricionista (dez vagas)

Psicólogo (dez vagas)

Terapeuta ocupacional (15 vagas)

Médico em diversas especialidades (324 vagas)

Inscrições e etapas

As inscrições poderão ser efetuadas a partir das 10h do próximo dia 18, e seguem abertas até às 18h de 23 de julho, unicamente pelo site do Cebraspe . A taxa de participação varia de R$ 95 a R$ 200, a depender do cargo.

O pedido de isenção poderá ser feito por candidatos desempregados, membros de família de baixa renda, doadores de sangue e trabalhadores que ganham até um salário mínimo por mês. As solicitações devem ser enviadas no site de inscrições até às 18h de 2 de julho.





As provas objetivas, obrigatórias para todos os cargos, serão aplicadas em 12 de setembro. Os exames terão três horas e meia de duração e serão aplicados em nas cidades de Arapiraca e Maceió, em Alagoas. Serão aplicadas 120 questões sobre língua portuguesa, ética no serviço público, legislação estadual, legislação aplicada no SUS e conhecimentos específicos da área.





Além das provas presenciais, candidatos ao cargo de médico passarão por avaliação de títulos e enfermeiros e técnicos de enfermagem passarão por prova de habilidades clínicas.





O concurso terá homologação de um ano, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo tempo.









*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer