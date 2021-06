Aeronáutica cancela edital de seleção de militares temporários

"ATENÇÃO VOLUNTÁRIOS DOS QOCon 2-2021: O Diretor de Administração do Pessoal, no uso de suas atribuições, resolve, REVOGAR, a contar de 9 de junho de 2021, os Processos Seletivos para Convocação e Incorporação de Profissionais de Nível Superior, com vistas à Prestação do Serviço Militar Voluntário, em Caráter Temporário, para o ano de 2021 (QOCon MFDV 2-2021, QOCon Tec MAG 2-2021, QOCon Tec 2-2021 e QOCon Tec SED 2-2021), aprovados pelas Portarias DIRAP nº 57/3SM, nº 58/3SM, nº 59/3SM e nº 60/3SM, respectivamente, todas de 02 JUN 2021."





As oportunidades eram para profissionais das áreas de Técnico, Magistério, Segurança e Defesa, Medicina, Farmácia, Odontologia e Medicina Veterinária e as vagas serão para várias localidades do território nacional.





As inscrições seriam realizadas até 27 de junho. A seleção teria avaliação curricular, inspeção de saúde, avaliação psicológica e teste de condicionamento físico.





Os selecionados prestariam serviço militar, em caráter temporário, para Quadros de Oficiais da Reserva de 2ª Classe Convocados para Profissionais de Nível Superior, na área Grupamento Técnico (QOCon Tec 2-2021), Magistério (QOCon Tec MAG 2-2021) e Segurança e Defesa (QOCon Tec SED 2-2021), bem como no Grupamento de Médicos, Farmacêuticos, Dentistas e Veterinários (QOCon MFDV 2-2021).