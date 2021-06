Marinha abre seleção com mais de 260 oportunidades

(foto: Marinha/Divulgação) A Diretoria de Portos e Costas (DPC) abriu o período de inscrições do processo seletivo com 263 oportunidades para ingresso na Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante (Efomm).





As oportunidades são para o Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (Ciaga), no Rio de Janeiro, e para o Centro de Instrução Almirante de Aguiar (Ciaba), em Belém, no Pará. Do quantitativo total de vagas,144 são para o Rio, enquanto as outras 119 são destinadas a Belém.





Para participar, é necessário ter ensino médio completo, entre 17 e 23 anos, ter altura mínima de 1.54, entre outros requisitos dispostos no edital.





Inscrições e etapas

As inscrições já foram abertas e podem ser efetuadas até o próximo dia 15, pelo site da Marinha. Os candidatos devem, também, efetuar pagamento da taxa de participação no valor de R$ 65.

Será aplicado exame de conhecimentos, dividido da seguinte forma:





Provas de português, redação e inglês: 14 de agosto

Provas de matemática e física: 15 de agosto





Os candidatos também passarão por exame psicofísico, previsto para os dias 13 de outubro a 22 de novembro. Por fim, a etapa de exame de suficiência física será realizada de 1 a 10 de dezembro.





Curso de formação

Os cursos são para a formação de oficiais de Máquinas da Marinha Mercante e formação de oficiais da Náutica da Marinha Mercante. Eles terão início em 31 de janeiro de 2022 e serão divididos em dois períodos.





Aos alunos, será oferecida remuneração mensal prevista em legislação, alimentação, uniforme e alojamento.





















*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer