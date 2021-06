Concurso para defensor da DPE GO tem edital retificado

(foto: Divulgação)

O edital do concurso público para a Defensoria Pública-Geral do Estado de Goiás (DPE-GO) foi retificado. O documento, publicado na terça-feira (8/6), determina novos requisitos na terceira etapa do certame, que corresponde à prova oral.





De acordo com os itens, o candidato deve obter, no mínimo, 50 pontos em cada grupo de matéria. Se não conseguir, pode ser eliminado do concurso. Veja aqui outras mudanças no documento de retificação.





Na prática, estão sendo ofertadas 47 vagas para cargos da terceira categoria da carreira de defensor. Para concorrer, é preciso ter concluído bacharelado em direito, em escola reconhecida, e ter no mínimo três anos de atividade jurídica exercida após a formação.





As inscrições seguem abertas e podem ser feitas, exclusivamente via internet, até o dia 6 de agosto de 2021, no site da Fundação Carlos Chagas (FCC). Além de preencher o formulário de inscrição, os interessados devem efetuar o pagamento da taxa no valor de R$255,00.