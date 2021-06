Exército cancela reabertura de inscrições do concurso com 1.100 vagas para sargetnos

(foto: Exército/Divulgação)





"O EXÉRCITO BRASILEIRO, por meio do Departamento de Ensino e Cultura do Exército (DECEx), amparado na Lei nº 9.786, de 08 Fevereiro de 1999 - Lei do Ensino no Exército e suas alterações, e da Escola de Sargentos das Armas (ESA), resolve retificar o ATO EDITAL Nº 4/SCA, publicado na Seção 3 do DOU nº 97, de 25 de maio de 2021, em virtude de decisão constante no Agravo de Instrumento nº 1018508-74.2021.4.01.0000, PROCESSO REFERÊNCIA: 1001530-412021.4.01.3809, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, mantendo íntegro o edital inicialmente publicado pelo Exército Brasileiro (ATO EDITAL Nº 3/SCA, publicado na Seção 3 do DOU nº 62, de 5 de abril de 2021). Dessa forma, as inscrições não serão reabertas. "

Provas em outubro