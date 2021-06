IBGE: candidatos a agente de pesquisa já podem consultar resultado final da seleção

(foto: IBGE/Divulgação) Foram divulgados, no site do Cebraspe nesta terça-feira (8/6), os resultados finais do processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o cargo de agente de pesquisa e mapeamento.





Os candidatos podem consultar o edital de homologação no site da banca organizadora, no Diário Oficial da União ou no site do próprio IBGE, na aba ‘Trabalhe Conosco’. Confira aqui!

Os candidatos disputam 5.623 vagas no cargo, de nível médio e remuneração de R$ 1.387. Os agentes desempenharão jornada de 40 horas semanais e a contratação será temporária, por até um ano.





Caberá aos agentes visitar domicílios e estabelecimentos de qualquer natureza, tais como comerciais, industriais, agropecuários, de serviços e órgãos públicos, em locais selecionados de acordo com o tema a ser pesquisado, para a coleta de dados visando à realização de pesquisas de natureza estatística; realizar e(ou) agendar entrevistas presenciais ou por telefone, registrando os dados em questionários impressos ou em meio eletrônico, de acordo com as instruções recebidas e dentro do prazo pré-estabelecido.





O contratado fará jus ao Auxílio Alimentação, ao Auxílio Transporte e ao Auxílio Pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais. A previsão de duração do contrato é de até um ano, podendo ser prorrogado. Saiba mais!













*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer