Enap abre seleção para consultores especializados temporários

(foto: Enap/Divulgação) A Fundação Nacional Escola de Administração Pública (Enap) tornou pública a abertura de processo seletivo para contratação de consultoria especializada. São oferecidas cinco vagas para elaboração de estudos de caso para o mapeamento da contratualização de serviços públicos à população.





Caberá aos profissionais realizar levantamento bibliográfico sobre os casos estudados; prospecção e agendamento de participação em entrevistas eventualmente necessárias, com atores relevantes para a compreensão do arranjo de contratualização; comunicar os demais pesquisadores no âmbito do projeto; elaborar e revisar textos dos relatórios que compõem os produtos do projeto.





As inscrições serão feitas por meio de envio de ficha de inscrição , curriculum vitae e portfólio de projetos até às 23h59 de 13 de junho. Em caso de dúvidas ou dificuldade com o link, o candidato poderá entrar em contato com a Enap pelo e-mail pesquisa.enap@enap.gov.br. Confira a página de acompanhamento para mais detalhes.

A seleção será composta somente por avaliação de títulos e currículos. Leia o edital na íntegra!

