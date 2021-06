Confira os concursos que abrem e fecham inscrições nesta segunda (7)

(foto: Depositphotos) A semana começou cheia de oportunidades! Somente nesta segunda-feira (7/06), quatro concursos têm o período de inscrições aberto, enquanto outros dois recebem os últimos inscritos. Separamos para você uma lista com detalhes de cada seleção — não perca e fique por dentro de tudo o que está acontecendo hoje no mundo dos concursos!









Quatro instituições abrem inscrições nesta segunda

TJGO

O concurso do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), com inscrições abertas hoje, oferece 52 vagas imediatas para o cargo de juiz substituto. Para concorrer é necessário ter bacharel em direito e, pelo menos, três anos de prática jurídica.





As inscrições podem ser feitas até 12 de julho no site da Fundação Carlos Chagas (FCC). Há taxa de R$ 288,84. O certame será composto por prova objetiva; duas provas escritas; sindicância da vida pregressa e investigação social, exame de sanidade física e mental e exame psicotécnico; prova oral e avaliação de títulos. Saiba os detalhes!





Sefaz-CE

O edital de abertura do concurso da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) oferta 94 vagas imediatas para auditores fiscais de várias áreas de nível superior. Do número de vagas, 50 são para a função de auditor fiscal da receita estadual, que exige nível superior em qualquer área. As outras chances são distribuídas entre as especialidades de contábil-financeiro, fiscal jurídico e tecnologia da informação.





As inscrições serão abertas no portal do Cebraspe às 10h de hoje e finalizadas às 18h do dia 28 de junho, sob taxa de inscrição é de R$ 180. Os candidatos passarão por prova objetiva, prova discursiva e prova de títulos. Saiba mais!





Pefoce

Também no Ceará, a Perícia Forense (Pefoce) abre nesta segunda o período de inscrições do novo concurso com 510 vagas imediatas para o nível superior. O certame conta com oportunidades para as carreiras de auxiliar de perícia, perito legista, médico legista e perito criminal. A remuneração varia de R$ 3.629,72 a R$ 10.125,89.





Interessados poderão se inscrever até 8 de julho, pelo site da Idecan. Há taxa de participação de R$ 150 a R$ 200.





Os candidatos passarão por cinco etapas de seleção: prova escrita (objetiva e discursiva), exame de capacidade física, avaliação psicológica, investigação social e curso de formação profissional. Saiba mais!





PCAL

A Polícia Civil de Alagoas (PCAL) oferece 500 vagas para as carreiras de escrivão e agente. As vagas são imediatas e exigem nível superior em qualquer área de formação. Os contratados receberão ganhos mensais de R$ 3.971,76.





As inscrições devem ser feitas pelo site do Cebraspe, a partir das 10h de hoje. O período será encerrado às 18h de 12 de julho. A taxa é de R$ 95. As provas objetivas e discursivas serão aplicadas em Maceió e Arapiraca na data prevista de 29 de agosto. Confira aqui todas as etapas de avaliação!





Concursos que fecham as inscrições hoje

Itep-RN

Até às 23h59 desta segunda, o Instituto Técnico-Científico de Perícia do Estado do Rio Grande do Norte (Itep-RN) irá aceitar pedidos de inscrição. Os interessados devem se inscrever pelo site do Instituto AOCP.





O concurso abre 276 vagas para profissionais de nível médio e nível superior em seis cargos distintos. Serão realizadas cinco etapas de avaliação: provas objetiva e discursiva, avaliação psicológica, investigação social, avaliação de títulos e curso de formação. Confira tudo!





MPRS

As chances do concurso do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MPRS) são para formação de cadastro de reserva nos níveis médio e superior. Os contratados receberão salário inicial de R$ 3.860,28 até R$ 7.235,93.





A banca do certame, Instituto AOCP, irá aceitar as inscrições até às 17h59 de hoje, pelo próprio site. Os inscritos passarão pelas etapas de prova objetiva e prova dissertativa, aplicadas nas cidades de Porto Alegre, Santa Maria, Passo Fundo, Pelotas e Caxias do Sul em 18 de julho. A etapa poderá ter até 84 questões. Saiba aqui o conteúdo programático!

























*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer