Carreira militar: confira as 2.108 vagas abertas em junho

As inscrições do concurso público para ingresso no Corpo de Engenheiros da Marinha (CEM) poderão ser feitas de 19 a 31 de julho pelo portal da Marinha. São 25 chances para homens e mulheres de até 36 anos com ensino superior completo em arquitetura e engenharia. Saiba mais!





ESA

O Exército Brasileiro reabriu o período de inscrições do concurso público para ingresso na Escola de Sargentos das Armas (ESA). O edital oferece 1.100 vagas para sargentos homens e mulheres distribuídas nas áreas geral, música e saúde, no âmbito nacional. As inscrições serão feitas de 7 a 16 de junho pelo site da ESA. Saiba mais!

EFOMM

A Marinha abriu uma nova seleção com mais de 263 vagas para formação de oficiais. As chances são para a Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercantes (PS EFOMM/2022), do Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA), no Rio de Janeiro - RJ, e do Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (CIABA), em Belém - PA. Inscrições até 15 de junho. Saiba mais!





Quadro de Oficiais

Também foi publicado o edital de novo concurso público para o quadro complementar de oficiais da Marinha. São 12 chances para oficiais fuzileiros, oficiais intendentes e oficiais da armada. As inscrições serão abertas em julho, do dia 19 a 31. Saiba mais!





CFO/SSau

O concurso relativo ao Curso de Formação de Oficiais do Serviço de Saúde (CFO/SSau), da Escola de Formação Complementar do Exército (EsFCEx), oferece 122 vagas. Há chances de diversas áreas, entre elas farmácia, odontologia, anestologia, cardiologia, oncologia, ginecologia, geriátricas, entre outros. Inscrições entre 16 de junho e 4 de agosto. Saiba mais!





CFO/QC/CF/CM

O concurso relativo ao Curso de Formação de Oficiais do Quadro Complementar (CFO/QC), e no Curso de Formação de Capelães Militares (CF/CM) a funcionarem na Escola de Formação Complementar do Exército (EsFCEx), oferece 48 vagas. Há chances administração, contabilidade, direito, informática, magistério, veterinária, enfermagem, pastor e outros. Inscrições de 16 a 4 de agosto. Saiba mais!





EsPCEx

O Exército Brasileiro também divulgou o edital do concurso da Escola Preparatória de Cadetes (EsPCEx). São oferecidas 440 vagas imediatas, sendo 400 para homens e 40 para mulheres. A remuneração pode chegar a R$7.315 mensais. As inscrições serão aceitas até 14 de junho. Saiba mais!

IME

O Instituto Militar de Engenharia (IME) do Exército oferece 98 vagas imediatas de nível médio, sendo 77 para o Curso de Formação de Oficiais da Ativa e 21 para Curso de Formação de Oficiais da Reserva do Quadro de Engenheiros Militares. As inscrições serão aceitas de 30 de junho a 17 de agosto, pelo site do IME. Há taxa de participação fixa no valor de R$ 100. Saiba mais!

