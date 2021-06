Marinha retifica conteúdo programático de concurso para engenheiros

(foto: Marinha/Divulgação) Foi publicada, no Diário Oficial da União desta quarta-feira (2/06), a primeira retificação do edital de abertura do concurso público para engenheiros da Marinha. Segundo a publicação, as alterações são com relação ao conteúdo programático da seleção.

Foram modificados conteúdos na prova referentes à disciplina de física. Veja o que muda:





Onde se lê:

DIN MICA DE SISTEMAS TERMO-FLUIDOS - Escoamento de Fluidos Perfeitos, Vasos Comunicantes e Equilíbrio: Equação de Torricelli, Empuxo, Princípio de Arquimedes; conservação da massa e energia, equação de Bernouille; Princípio de Pascal; Equação de estado e transformações em gases perfeitos; Primeira Lei da Termodinâmica para um sistema; e Rendimento de máquinas técnicas e o Teorema de Carnot.





Leia-se:

DIN MICA DE SISTEMAS TERMO-FLUIDOS - Escoamento de Fluidos Perfeitos, Vasos Comunicantes e Equilíbrio: Equação de Torricelli, Empuxo, Princípio de Arquimedes; conservação da massa e energia, equação de Bernouille; Princípio de Pascal; Equação de estado e transformações em gases perfeitos; Primeira Lei da Termodinâmica para um sistema; e Rendimento de máquinas térmicas e o Teorema de Carnot.





Os outros pontos do edital de abertura continuam inalterados.





O concurso

As chances são para ingresso no Corpo de Engenheiros da Marinha (CEM). Podem participar homens e mulheres de até 36 anos com ensino superior completo nas áreas requisitadas.





O certame conta com 25 vagas distribuídas entre as áreas de arquitetura e engenharia (aeronáutica, cartográfica, civil, de produção, de sistemas de computação, de telecomunicações, elétrica, eletrônica, mecânica, naval, mecânica de aeronáutica e química).





As inscrições poderão ser feitas pelo portal da Marinha de 19 a 31 de julho. Há, também, taxa de participação no valor de R$ 130. Entretanto, candidatos hipossuficientes poderão solicitar isenção da quantia.

O concurso contará com provas escritas objetiva e discursiva de Conhecimentos Profissionais, redação, tradução de texto, verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física, prova de títulos, avaliação psicológica, verificação documental e procedimento de heteroidentificação. Saiba todos os detalhes aqui!













*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer