Capgemini planeja contratar 750 profissionais no Brasil

Entre as vagas, muitas são destinadas para profissionais experientes, especializados em diversas tecnologias de demanda (foto: Reprodução Internet)



A Capgemini no Brasil planeja contratar 750 novos membros para sua equipe durante o ano de 2021. Dentre elas, 600 vagas são destinadas para profissionais experientes, especializados em diversas tecnologias de demanda, como nuvem e dados.



Outras 150 vagas são para jovens talentos das principais instituições de tecnologia do Brasil, que buscam ingressar nessa indústria em constante evolução. A Capgemini no Brasil planeja contratar 750 novos membros para sua equipe durante o ano de 2021. Dentre elas, 600 vagas são destinadas para, especializados em diversas tecnologias de demanda, como nuvem e dados.Outras 150 vagas são para jovens talentos das principais instituições de tecnologia do Brasil, que buscam ingressar nessa indústria em constante evolução.





Embora o modelo de trabalho para esses novos funcionários permaneça 100% remoto por enquanto, a Capgemini adotará um modelo híbrido no futuro.



A empresa conta com instalações inovadoras como os Centros de Colaboração no Brasil, que são espaços criados para se adaptar ao novo ambiente de trabalho híbrido e projetados para atividades colaborativas e reuniões de equipe, com clientes e parceiros.





LEIA MAIS 12:00 - 26/03/2021 Empreendedorismo para idosos: valorização do conhecimento na maturidade

16:00 - 14/05/2021 Hilab abre vagas de emprego para pessoas com mais de 50 anos

13:00 - 26/04/2021 Profissionais acima de 40 anos: como se manter ou conseguir um emprego? carreira e alcançar o futuro que desejam na Capgemini. Apostamos fortemente na aprendizagem e desenvolvimento contínuo dos nossos colaboradores. Com parceiros líderes da indústria de conteúdo como Coursera, Plural Site (no âmbito técnico) e TED, temos uma das mais completas plataformas de treinamento e capacitação do mercado", disse Mércia Gerbase, diretora de gestão de talentos da Capgemini Brasil. "Vemos um imenso potencial no talento da região e estamos empenhados em proporcionar muitas oportunidades de aprender e crescer, para que possam progredir nae alcançar o futuro que desejam na Capgemini. Apostamos fortemente na aprendizagem e desenvolvimento contínuo dos nossos colaboradores. Com parceiros líderes da indústria de conteúdo como Coursera, Plural Site (no âmbito técnico) e TED, temos uma das mais completas plataformas de treinamento e capacitação do mercado", disse Mércia Gerbase, diretora de gestão de talentos da Capgemini Brasil.





enviar currículo para recrutment.br@capgemini.com. Os candidatos interessados podem consultar o portal de carreiras da empresa https://www.capgemini.com/careers/ e indicar o cargo de interesse oupara